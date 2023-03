Einfamilienhaus in Flammen: Feuerwehr rettet 82-Jährige

SULZBACH/SAAR. Am gestrigen Freitagabend, den 24.3.2023, um 19:08 Uhr, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst um 19.08 Uhr von einem aufmerksamen Anwohner über einen Brand in einem Einfamilienhaus in Sulzbach-Neuweiler informiert.

Vor Ort konnte ein Brandgeschehen, ausgehend vom Wohnzimmer des Anwesens, festgestellt werden. Eine 82-jährige Bewohnerin konnte im Haus von der Feuerwehr lokalisiert und aus dem Objekt befreit werden.

Sie wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik verbracht.

Durch das sofortige Einschreiten der Feuerwehr Sulzbach konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Objekt entstand aufgrund des Brandes erheblicher Sachschaden in einer bislang noch unbekannten Schadenshöhe.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Ermittlungen hierzu wurden von polizeilicher Seite aufgenommen. (Quelle: Polizeiinspektion Sulzbach)