Trier: 111 Jahre “Wieweler” – Besonderes Geschenk zu einem besonderen Jubiläum

TRIER. Gut vier Wochen nach dem Ende der Session 2022/23 begrüßte Triers OB Wolfram Leibe Peter Kretzschmar, Vorsitzender der KG „M’r wieweln noch en Zalawen 1911 e. V.“ im Trierer Rathaus.

Anlass war ein besonderes Jubiläum: Die „Wieweler“ konnten ihren 111. Geburtstag feiern. Als Jubiläumsgeschenk hatte Leibe ein Fahnenband aus lila Samt mit Stickerei fertigen lassen und überreichte es Kretzschmar. „Dieses Fahnenband ist eine Auszeichnung für alle, die sich bei den Wiewelern mit Herzblut und Leidenschaft engagieren.

Die Wieweler sind seit Jahrzehnten eine Konstante im Trierer Vereinsleben und haben über die vergangenen Jahrzehnte weit über die Fastnacht hinaus viel für das Zusammenleben nicht nur in Zurlauben sondern in ganz Trier getan“, betonte der OB. Das Fahnenband kommt künftig beim Einzug der Karnevalsgesellschaft in närrische Sitzungen und bei Umzügen zum Einsatz. Kretzschmar ist stolz auf diese besondere Ehrung und zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Session.