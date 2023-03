Alle 6 Filialen bleiben: Rheinland-Pfalz bleibt von Galeria-Schließungen verschont

TRIER/MAINZ. Rheinland-Pfalz bleibt von den Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof verschont. Unter den 77 Filialen, die bundesweit erhalten bleiben, sind auch die 6 in Trier (zwei), Mainz, Koblenz, Speyer und Bad Kreuznach, wie das Unternehmen am Montag in Essen mitteilte.

«Die verbleibenden Filialen haben eine tragfähige wirtschaftliche Perspektive», sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Sie sollen in den kommenden drei Jahren umfassend modernisiert und das Sortiment künftig stärker auf lokale und regionale Bedürfnisse ausgerichtet werden.

Modernisierungen und neue Angebote

Galeria werde sich künftig vor allem in den Segmenten Bekleidung, Beauty und Home eindeutiger positionieren, kündigte das Unternehmen an. Attraktive Gastronomie-Angebote und sinnvolle Ergänzungen wie Versicherungen, Schneidereien, Reinigungen oder Bürger-Services sollten die Filialen «zum beliebten Treffpunkt in der Innenstadt» machen.

«Um die lokalen Strukturen zu stärken, geben wir den Filialen mehr Eigenständigkeit», sagt Galeria-Ceo Miguel Müllenbach. «Sie sollen stärker über Sortimente, Schwerpunkte und Abläufe vor Ort entscheiden können.»

Insgesamt könnten rund 11.000 Arbeitsplätze in den 77 Filialen nachhaltig gesichert werden. 52 Filialen werden nicht fortgeführt. Von den Filialschließungen sind dem Unternehmen zufolge insgesamt rund 4000 Mitarbeitende betroffen.

(Quelle: dpa)