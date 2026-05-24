Halsbrecherisches Fahrverhalten in Saarburg: SUV gefährdet Fußgänger massiv

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Foto: pixabay/Symbolbild

SAARBURG. Am gestrigen Samstag meldeten Zeugen gegen 19.30 Uhr einen silbernen BMW SUV, der mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst die Brückenstraße in Richtung Beurig befuhr. In Höhe des Hauses Burgblick bog der Fahrer driftend nach links auf den Weg ab, welcher am Seniorenheim vorbei Richtung Saarufer führt.

Den dortigen Radweg habe er trotz hohen Fußgängeraufkommens weiter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Serrig befahren. Nach kurzer Zeit fuhr das Fahrzeug den selben Weg zurück und bog wiederum driftend nach rechts auf die Brückenstraße in Richtung Innenstadt ein. Hierbei sollen laut der meldenden Zeugen Personen gefährdet worden sein.

Die Polizei Saarburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können oder durch das Verhalten des Fahrers gefährdet wurden, sich zu melden (Tel.: 06581-91550, Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)

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