Gaming und kreative Formate rund um Spiele 

Gaming ist weit verbreitet, wird im regionalen Kontext jedoch meist nur anlassbezogen sichtbar. In und um Trier wird das Thema vor allem dann greifbar, wenn konkrete Anlässe bestehen. Ein Beispiel dafür ist die PLAY! Con, die sich seit 2022 als wiederkehrende Veranstaltung etabliert hat. An ihr lässt sich nachvollziehen, wie Gaming in der Region organisiert wird und welche Formate vor Ort sichtbar werden.

Gaming als globales Feld mit breiter Nutzung

Über die regionale Ebene hinaus zeigt sich, dass Gaming weltweit eine große Reichweite hat. Schätzungen zufolge nutzen mehrere Milliarden Menschen digitale Spiele, die sich über unterschiedliche Plattformen erstrecken. Dazu gehören klassische Einzelspieler-Titel ebenso wie Online-Spiele und plattformübergreifende Angebote.

Auch wirtschaftlich nimmt die Branche eine feste Rolle ein. Internationale Analysen beziffern den globalen Games-Markt für die Mitte der 2020er Jahre auf mehrere hundert Milliarden US-Dollar. Dabei umfasst Gaming verschiedene Segmente, darunter Konsolen- und PC-Spiele, mobile Anwendungen sowie Online-Dienste und auch iGaming, welches Online Casinos umfasst. Im letztgenannten Bereich findet man in Deutschland besonders Slotspiele, wie auch Xboxuser sie vorstellt. Hier spielt vor allem eine Rolle, wie viel des eingesetzten Geldes tatsächlich an die Spieler in Form von Gewinnen zurückfließt, Slots mit einer hohen so genannten RTP sind besonders beliebt.

Ein weiterer Teilbereich der vielseitigen Gaming Landschaft ist eSports, der sich zum organisierten Wettbewerb entwickelt hat. Hier treten Spieler in strukturierten Turnieren gegeneinander an, häufig begleitet von einer internationalen Zuschauerschaft. Studien gehen davon aus, dass weltweit mehrere hundert Millionen Menschen entsprechende Wettbewerbe verfolgen. Es zeigt sich deutlich, dass Gaming nicht auf einen einzelnen Bereich beschränkt ist, sondern sich aus verschiedenen Formaten und unterschiedlichen Nutzungsweisen zusammensetzt.

Sichtbarkeit vor allem bei Events

Im regionalen Kontext wird Gaming seltener eigenständig behandelt. In lokalen Medien stehen häufig Themen aus Politik, Gesellschaft oder dem Alltag im Vordergrund. Inhalte rund um digitale Spiele erscheinen meist anlassbezogen und sind weniger dauerhaft sichtbar.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Gaming vor Ort keine Rolle spielt. Vielmehr fehlen oft Formate, die Aktivitäten bündeln und einem breiteren Publikum zugänglich machen. Veranstaltungen übernehmen hier eine wichtige Funktion, da sie Inhalte sichtbar machen, die sonst auf kleinere Gruppen oder digitale Räume verteilt bleiben.

Ein solcher Bezugspunkt ist die PLAY! Con, die als Gaming-Convention der Trier-Saar-Region ausgerichtet wird. Sie richtet sich an Besucherinnen und Besucher aus Trier sowie angrenzenden Gebieten und versteht sich als Treffpunkt für gemeinsames Spielen und Austausch. Nach Angaben im Messeprofil handelt es sich um eine Publikumsveranstaltung, die verschiedene Bereiche rund um Gaming zusammenführt. Besucher können Spiele ausprobieren, an Programmpunkten aktiv teilnehmen oder sich über Projekte informieren.

Dieses Konzept ist typisch für regionale Veranstaltungen: Im Mittelpunkt stehen Beteiligung und direkter Kontakt. Dadurch entsteht ein Format, das unterschiedliche Zielgruppen anspricht und einen niederschwelligen Zugang ermöglicht.

Vom freien Spielen bis zu kreativen Bereichen

Das Angebot umfasst mehrere Teile. Ein zentraler Punkt sind frei zugängliche Spielstationen, an denen Titel auf PC, Konsole und im Bereich Virtual Reality getestet werden können. Ergänzt wird dies durch organisierte Wettbewerbe im eSports-Bereich, die sowohl auf Bühnen als auch in offenen Bereichen stattfinden.

Neben dem Spielen selbst haben sich rund um Gaming verschiedene kreative Aspekte entwickelt. Dazu gehört insbesondere Cosplay, bei dem Figuren aus Spielen, Filmen oder Serien dargestellt werden. Solche Formate sind fester Bestandteil vieler Veranstaltungen und werden auch in Deutschland regelmäßig gezeigt.

Auch große Events wie die gamescom in Köln verdeutlichen diese Verbindung: Neben Spielepräsentationen gehören dort Cosplay, Künstlerbereiche und Community-Aktionen zum festen Programm. Nach Veranstalterangaben besuchten zuletzt mehrere hunderttausend Menschen die Messe. Diese Beispiele zeigen, dass Gaming über das reine Spielen hinausgeht und auch kreative und kulturelle Ausdrucksformen umfasst.

Cosplay-Bereiche, Künstlerstände und Präsentationen zeigen auch auf der PLAY! Con unterschiedliche Ausdrucksformen rund um Gaming. Besucher erhalten Einblicke in gestalterische Aspekte, die über das reine Spielen hinausgehen. Ein weiterer Bestandteil ist die Präsentation von Indie-Games. Laut Veranstaltungsangaben werden dort Projekte von kleineren Teams gezeigt, die ebenfalls vor Ort ausprobiert werden können. Teilweise handelt es sich um Spiele, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Die PLAY! Con wurde 2022 ins Leben gerufen und findet seitdem regelmäßig statt. Laut Messeprofil verzeichnet die Veranstaltung mehrere tausend Besucher sowie rund 100 Aussteller. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Ausgabe im November vorgesehen. Die vergleichsweise überschaubare Größe trägt dazu bei, dass Inhalte direkt zugänglich bleiben. Besucher können Angebote vor Ort nutzen und mit anderen Beteiligten ins Gespräch kommen.

Plattform für Entwickler und Community

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Einbindung von Entwicklerprojekten und so präsentieren auch Studierende, kleinere Teams und unabhängige Entwickler ihre Arbeiten. Diese Formate bieten die Möglichkeit, eigene Spiele vorzustellen und Rückmeldungen aus dem Publikum zu erhalten. Für die regionale Szene entsteht dadurch ein konkreter Ort der Sichtbarkeit. Projekte, die sonst vor allem digital verbreitet werden, können vor Ort gezeigt werden. Gleichzeitig erhalten Besucher Einblicke in die Entwicklung von Spielen.

Auch im populären eSports Segment werden vor Ort Turniere durchgeführt. Diese werden organisiert und bieten Teilnehmenden die Möglichkeit, sich im Wettbewerb zu messen. Die Veranstaltung dient damit auch als Treffpunkt für bestehende Gruppen und neue Interessierte.

Gaming im Trierer Veranstaltungsangebot

Die PLAY! Con findet im Messepark Trier statt, einem Veranstaltungsort, der regelmäßig für unterschiedliche Formate genutzt wird. Neben Veranstaltungen aus den Bereichen Wirtschaft oder Ausbildung gehören auch kulturelle Angebote hier regelmäßig zum Programm. Auch Gaming wird in diesem Rahmen als Teil der bestehenden Veranstaltungsstruktur sichtbar. Das Event zeigt, dass digitale Themen zunehmend in solchen Kontexten stattfinden.

Gaming bleibt zwar in der Region Trier kein dauerhaft dominierendes Thema, aber Veranstaltungen wie die PLAY! Con machen jedoch sichtbar, dass entsprechende Aktivitäten vorhanden sind und sich in konkreten Formaten bündeln. Sie zeigen, wie Gaming vor Ort organisiert wird und welche Rolle es innerhalb der regionalen Veranstaltungslandschaft einnimmt.