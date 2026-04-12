Callcenter-Betrug in Morbach: 87-Jährige übergibt Schmuck an falsche Polizeibeamte

MORBACH – Am heutigen Sonntag, 12.04.2026, kam es in Morbach zu einem folgenschweren Betrugsdelikt. Eine 87-jährige Bewohnerin erhielt einen Anruf von einer Person, die sich als Polizeibeamtin ausgab.

Unter dem Vorwand einer fiktiven Einbruchsserie wurde das Opfer dazu bewegt, ihre Schmuckbestände zur angeblichen Inobhutnahme bereitzustellen. Diese Form des Call-Center-Betrugs zielt durch gezielte Manipulation darauf ab, ältere Mitbürger um ihre Ersparnisse oder Wertsachen zu bringen.

Täterbeschreibung und polizeiliche Präventionshinweise

Nachdem die Geschädigte die Wertsachen ausgehändigt hatte, flüchtete ein etwa 16- bis 18-jähriger Abholer vom Tatort.

Der Tatverdächtige trug ein dunkles Sweatshirt mit gelbem Ärmel-Emblem und wird auf eine Größe von ca. 170-172 cm geschätzt.

Die Polizeiinspektion weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass offizielle Dienststellen niemals die Herausgabe von Wertgegenständen am Telefon fordern. Aufklärung und Wachsamkeit sind die wirksamsten Mittel, um diese kriminellen Netzwerke zu stoppen.