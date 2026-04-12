Luxemburg: Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

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Foto: dpa / Symbolbild

DIFFERDINGEN. Am 11.4.2026 wurde der Polizei kurz vor 21.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger in der Rue Emile Mark in Differdingen gemeldet. Ersten Informationen zufolge befand sich der Fußgänger auf einem Zebrastreifen, als er von einem von Soleuvre in Richtung Differdange fahrenden Fahrzeug erfasst wurde.

Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkoholtest beim Autofahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)

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