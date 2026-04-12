Großbrand in Recyclingfirma in der Eifel: Kripo übernimmt Ermittlungen

In einer Kunststoff-Recyclingfirma ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist inzwischen gelöscht, doch die Hintergründe sind noch immer unklar.

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Auf dem Gelände der Firma hatte sich Kunststoffmüll entzündet. Foto: Sascha Ditscher/dpa

OCHTENDUNG. Nach dem Feuer in einer Recyclingfirma für Kunststoff im Kreis Mayen-Koblenz ist die Brandursache noch immer unklar. Am Samstag waren Feuerwehr und Polizei mit 65 Einsatzkräften bei dem Brand in Ochtendung im Einsatz.

«Der Brandort ist jetzt abgesperrt», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Kriminalpolizei werde am Montag die genaueren Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Laut den Angaben war die Feuerwehr am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr alarmiert worden. Auf dem Gelände der Firma hatte sich nach Angaben der Polizei Kunststoffmüll entzündet. Zwischenzeitlich sei eine starke Rauchentwicklung im Umkreis sichtbar gewesen. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr sei ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile verhindert worden. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand. (Quelle: dpa)

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