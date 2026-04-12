Europäisches Jugendsportfest 2026 in Bitburg — Gastfamilien gesucht

BITBURG. Die Stadt Bitburg wird im Jahr 2026 (von Freitag, 8.5.2026, bis Sonntag, 10.5.2026) als Gastgeber das 56. Europäische Jugendsportfest ausrichten. Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit zum interkulturellen und grenzüberschreitenden Austausch.

Sie fördert die Völkerverständigung und trägt zur Stärkung des europäischen Gedankens bei. Talentierte Sportlerinnen und Sportler aus Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Deutschland, treten in den Disziplinen Basketball, Fußball, Leichtathletik, Schwimmen und Volleyball gegeneinander an.

Neben den Wettkämpfen liegt der Fokus auch auf demokratischer Bildung, sowie internationalen Begegnungen und ferner der Stärkung von Werten wie Fairplay, Freundschaft und Respekt. Das Europäische Jugendsportfest beginnt mit einer Eröffnungsfeier, gefolgt von den sportlichen Wettkämpfen und endet mit einer Abschlussfeier, die eine Siegerehrung und die Stabübergabe an den nächsten Gastgeber umfasst.

die Stadt Bitburg freut sich darauf, im Jahr 2026 Gastgeber zu sein und sieht als ihre Aufgabe an, die europäische Integration voranzutreiben sowie nachhaltige zwischenmenschliche Beziehungen zu fördern.

Gastfamilien gesucht

Die Stadt Bitburg möchte als gastfreundliche Stadt möglichst viele Sportlerinnen und Sportler aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden in Gastfamilien willkommen heißen. Ziel ist es, Freundschaften zu fördern, die über Jahre hinweg starke Bindungen hervorbringen.

Gesucht werden Gastfamilien, die mindestens zwei Jugendliche für zwei Nächte bei sich aufnehmen

Die Aufgabe als Gastfamilie:

• Abholen der Jugendlichen am Freitag gegen 18.00 Uhr an der St. Matthias Schule

• Unterbringungen von zwei Sportlerinnen oder Sportlern (Bett, Luftbett oder Matratze)

• Verpflegung der Gäste: 2 x Frühstück und 2x Abendessen (das Mittagessen findet an der St. Matthias Schule statt)

• Transport von und zu den Sportstätten/Programmpunkten

Die Verantwortlichen der Stadt Bitburg und die Betreuer der einzelnen Sportarten stehen den Gastfamilien während des ganzen Wochenendes als Ansprechpartner zur Verfügung. Der genaue Ablauf/Zeitplan für das Wochenende wird demnächst bekannt gegeben. (Quelle: Stadt Bitburg)