Kaufkraft in RLP: Trier auf den hinteren Plätzen — fast die rote Laterne

Kaufkraft entsteht nicht nur durch ein hohes Einkommen, sondern hängt auch vom Preisniveau ab. Wie sieht es in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz aus?

KÖLN/MAINZ. Wo haben die Menschen in Rheinland-Pfalz am meisten von ihrem Einkommen? Dafür sollte man nicht nur auf die Gehaltsabrechnungen schauen, sondern auch fragen, was sie sich an ihrem Wohnort davon leisten können.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat das auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte berechnet. Basis der Berechnungen sind Zahlen aus dem Jahr 2023 – aktuellere liegen den Autoren zufolge nicht vor. Dabei hat das Institut zwei Landkreise aus Rheinland-Pfalz ermittelt, die es sogar bundesweit unter die Top Ten der kaufkräftigsten Kreise und kreisfreien Städte geschafft haben: Neuwied auf Platz vier und Mainz-Bingen auf Platz neun.

Wo sich die Menschen am meisten leisten können

Platz eins in Rheinland-Pfalz geht damit auch an den Landkreis Neuwied. Dort liegen die Lebenshaltungskosten rund vier Prozent unter dem Durchschnitt, während das verfügbare Einkommen pro Kopf vergleichsweise hoch ist.

Dahinter folgt im Land der Kreis Mainz-Bingen, obwohl hier das verfügbare Einkommen pro Kopf sogar noch höher ist als im Kreis Neuwied. Dafür liegen die Lebenshaltungskosten jedoch auch rund ein Prozent über dem Durchschnitt.

Auf Platz drei in Rheinland-Pfalz landet Neustadt an der Weinstraße. In der kreisfreien Stadt ist das verfügbare Einkommen pro Person ein gutes Stück geringer als in den Spitzenkreisen, während das Preisniveau nur knapp zwei Prozent unterdurchschnittlich ist.

Städte bilden Schlusslicht

Am wenigsten können sich die Menschen in Trier, Mainz, Worms, Ludwigshafen am Rhein und Schlusslicht Kaiserslautern leisten. In Mainz sind die Lebenshaltungskosten mit acht Prozent überm Durchschnitt am höchsten in Rheinland-Pfalz.

Generell zeigt sich, dass die Kaufkraft in Landkreisen eher höher ist als in Städten. Hier macht sich unter anderem bemerkbar, dass der wichtigste Treiber für Unterschiede bei den Kosten der Bereich Wohnen ist.

Wie schneidet Rheinland-Pfalz ab?

Auf Bundesländerebene liegt Rheinland-Pfalz im oberen Mittelfeld auf Platz fünf der Kaufkraft. An der Spitze steht Bayern, auf dem letzten Platz Berlin.

Deutschlandweit liegt das baden-württembergische Heilbronn auf dem ersten Platz. Dort gehören die durchschnittlichen verfügbaren Einkommen zu den höchsten in Deutschland, während die Lebenshaltungskosten gleichzeitig relativ normal sind.

Datenbasis

Basis der Auswertung ist eine aufwendige Datensammlung des IW Köln zu den regionalen Preisen in kreisfreien Städten, Kreisen sowie Stadt- und Landkreisen in Deutschland, die die Forscher mit Einkommensdaten des Statistischen Bundesamtes verknüpft haben. Beide beruhen auf Daten des Jahres 2023, weil vor allem für die Einkommen keine aktuelleren validen Zahlen vorliegen. Mit einer früheren Auswertung des IW Köln zum selben Thema sind die Daten nur eingeschränkt vergleichbar. (Quelle: dpa)