Sommersemester startet: Deutlich mehr „Erstis“ an der Universität Trier

Vorlesungsstart in Rheinland-Pfalz: Während Mainz stabile Gesamtzahlen meldet, überrascht Trier mit mehr Erstis. Koblenz hebt hervor, wie viele Frauen ihr Studium beginnen.

TRIER/KOBLENZ/MAINZ. Für viele Studentinnen und Studenten in Rheinland-Pfalz hat das Sommersemester begonnen. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz rechnet nach jüngsten Angaben im Sommersemester 2026 mit rund 28.500 Studentinnen und Studenten und damit mit einem stabilen Niveau im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl bezieht sich auf die Standorte Mainz und Germersheim.

Insgesamt sei es gelungen, die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger über das Winter- und Sommersemester hinweg stabil zu halten, hieß es in einer Mitteilung der Mainzer Uni. Gründe seien unter anderem der Ausbau von Kapazitäten in stark nachgefragten Studiengängen sowie eine höhere Attraktivität durch neue Zertifikatsangebote. Die Vorlesungen beginnen am Montag (13. April).

Nach Angaben der Universität haben sich die Studierendenzahlen damit nach einem Rückgang in den vergangenen Jahren stabilisiert. Die Zahl der Ersteinschreibungen ist allerdings leicht gesunken: Erwartet werden laut Mitteilung rund 1.000 Studentinnen und Studenten, die erstmals ein Studium an einer deutschen Hochschule aufnehmen. Im Vorjahr waren es 1.170.

Auch Koblenz, Trier und weitere Städte begrüßen die Erstsemester

An der Universität Trier werden insgesamt 493 neue Studentinnen und Studenten beginnen, wie eine Sprecherin mitteilte. Nach Angaben der Universität ist das ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahres-Sommersemester.

Die Universität Koblenz zählte bis Ende März rund 700 Erstsemester, wie die Uni mitteilte. Davon seien rund 60 Prozent Frauen. Knapp ein Fünftel der sogenannten Erstis sind internationale Studentinnen und Studenten. An der Uni Koblenz hat die Vorlesungszeit bereits am 7. April begonnen.

Von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau lagen noch keine Angaben zu aktuellen Einschreibungszahlen vor. In Speyer beginnen die Lehrveranstaltungen am 5. Mai, in Kaiserslautern-Landau am 13. April. (Quelle: dpa)