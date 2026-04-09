RLP: 31-Jähriger zweimal ohne Führerschein erwischt — wahrscheinlich unter Cannabis

Ein 31-Jähriger wurde in Haßloch erneut ohne Führerschein am Steuer erwischt. Die Polizei vermutet wieder Cannabiskonsum und stellt das Auto des Fahrers sicher.

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Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs zu sehen. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

HAßLOCH. In Haßloch ist ein 31-Jähriger zum zweiten Mal ohne Führerschein am Steuer seines Autos erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann mit seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Das fiel auch schon vor einigen Wochen bei einer anderen Verkehrskontrolle auf. Damals stand er den Angaben nach zudem unter dem Einfluss von Cannabis.

Auch diesmal habe das Auto stark nach Cannabis gerochen, hieß es. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Hinzu kam eine erneute Strafanzeige. Um weitere Fahrten ohne Führerschein zu verhindern, stellten die Beamten das Auto sicher. (Quelle: dpa)

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