Landtagswahl 2026 – SO HAT TRIER GEWÄHLT!

TRIER – Bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am heutigen Sonntag zeigte der Wahlkreis 25 Trier ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen der Spitzenparteien. Bei der Landkreisebene (entspricht der Zweitstimme) und der Wahlkreisebene (entspricht der Erststimme) gewann in Trier knapp die CDU.

Bei der Wahlkreisebene – der Erststimme – gewann die CDU mit 27,4% der Stimmen,knapp vor der SPD mit 27,1%.

Auch auf Landkreisebene, also der Zweistimme, konnte die CDU die meisten Stimmen auf sich vereinen.

Ein Blick auf die Gewinner der einzelnen Stadtteile bei der Wahl auf Landkreisebene zeigt auch in Trier ein differenziertes Bild im Wahlverhalten.