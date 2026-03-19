Crash auf dem Rhein: Güterschiff rammt Fähranleger

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Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

BOPPARD – Ein mit rund 1.750 Litern Biodiesel beladenes Güterschiff ist auf dem Rhein bei Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis mit einem Fähranleger zusammengestoßen.

Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen sei ein etwa fünf Zentimeter großer Riss oberhalb der Wasserlinie entstanden, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Das eingetretene Wasser sei mit bordeigenen Mitteln wieder abgepumpt worden. 

Das Schiff dürfe seine Reise nach Straßburg fortsetzen, anschließend gelte ein Weiterfahrverbot bis zur Schadensbehebung. Am Fähranleger sei ein Sachschaden entstanden, der Fährverkehr sei vorübergehend eingestellt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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