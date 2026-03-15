Weinmesse ProWein: Immer mehr Winzer setzen auf alkoholfreie Weine

Die Weinmesse ProWein startet, Zehntausende Besucher werden drei Tage lang in die Düsseldorfer Messehallen strömen. Bei manchen Weinproben spielt Alkohol nur eine Nebenrolle.

DÜSSELDORF/BODENHEIM. Alkoholfreier Wein kommt bei immer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland gut an. Wie das Deutsche Weininstitut (DWI) mit Sitz im rheinhessischen Bodenheim zum Auftakt der Weinmesse ProWein in Düsseldorf mitteilte, zogen der Absatz und Umsatz mit dieser Weinart im vergangenen Jahr um 25 Prozent an.

Dabei bezog sich die Marketingorganisation der deutschen Weinbranche auf eine Markterhebung des Forschungsinstituts NielsenIQ, das die Einkäufe von 20.000 Haushalten untersucht. Des Weiteren ergab die Analyse, dass im vergangenen Jahr 44 Prozent mehr Haushalte alkoholfreien Wein eingekauft haben als 2024 – auch diese Angabe verdeutlicht den Aufwärtstrend.

Mehr Winzer setzen auf alkoholfrei

Das DWI begründete die Entwicklung mit einem größeren Angebot und einer besseren Qualität. «Durch den Einsatz neuer Technologien und Prozessoptimierungen haben sich die alkoholfreien Weine und Sekte in den letzten Jahren geschmacklich sehr zum Positiven entwickelt», erklärte DWI-Geschäftsführerin Melanie Broyé-Engelkes. Auch deutsche Winzerinnen und Winzer böten mittlerweile viel mehr alkoholfreien Wein an als früher. Laut einer Absatzanalyse, in der 506 Weingüter eingebunden waren, hatte im vergangenen Jahr jedes dritte Weingut alkoholfreien Wein im Sortiment. Das wiederum war ein Zuwachs von gut einem Drittel binnen eines Jahres.

Bei dem Getränk geht es nicht einfach nur um Traubensaft, sondern um Wein, dem der Alkohol weitgehend entzogen wurde. Ganz ohne Alkohol kommt das Getränk allerdings nicht aus – es hat maximal 0,5 Prozent Alkohol. Im Vergleich zum normalen Wein, der grob gesagt zehn bis 13 Prozent Volumenprozent Alkohol hat, ist das ein sehr geringer Wert.

Mag der Trend nach oben gehen, die Getränkeart bleibt für Winzer eine Nische. So gibt das Deutsche Weininstitut den Anteil von alkoholfreiem Wein am Umsatz des gesamten deutschen Weinmarkts mit nur rund zwei Prozent an.

Alkoholfreier Wein wird auch bei der Weinmesse ProWein beworben. Das Thema reiht sich ein in den Trend hin zu weniger alkoholhaltigen und somit leichteren Weinen. Das wiederum liegt auch an einem stärkeren Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung.

Jedes Jahr werden in Deutschland nach Angaben des DWI rund 1,5 Milliarden Liter Wein getrunken, im Schnitt entfallen 21,5 Liter auf jeden Ab-16-Jährigen. Deutschlands Weinanbaugebiete sind gut 100.000 Hektar groß, etwa zwei Drittel davon liegen in Rheinland-Pfalz. 43 Prozent des hierzulande getrunkenen Weins kommt aus dem Inland, 57 Prozent aus dem Ausland. (Quelle: dpa)