Wittlich: Innung begrüßt acht neue Elektroniker

WITTLICH – Acht neue Gesellen konnten vor dem Gesellenprüfungsausschuss der Innung für Elektro- und Gebäudesystemtechnik Bernkastel-Wittlich ihre Prüfung erfolgreich ablegen.

Sie sind nun offiziell Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Die Prüfungsbescheinigungen erhielten sie im Haus des Handwerks in Wittlich, der Geschäftsstelle der Innung. Vom Prüfungsausschuss gratulierten Jürgen Mick sowie Waldemar Rau und Obermeister Dieter Hoffmann.

Derzeit befinden sich im Bereich der Innung 34 angehende Fachkräfte in Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.

Infos über den Beruf gibt es auf www.e-zubis.de und auf der Seite www.karriere-handwerk.net von der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region.