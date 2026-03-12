Camping in Rheinland-Pfalz bleibt vergleichsweise günstig

NEUSTADT – Urlauberinnen und Urlauber müssen in Rheinland-Pfalz vergleichsweise wenig für einen Campingplatz bezahlen.

Dies geht aus einer Preisanalyse des ADAC hervor. Durchschnittlich 40 Euro kostet demnach eine Übernachtung für eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem Kind während der Hochsaison 2026.

Damit liegt der Preis laut Untersuchung knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt von 41 Euro. Und das, obwohl die Preise im Bundesland um durchschnittlich neun Prozent angehoben wurden im Vergleich zum Vorjahr, wie es hieß.

Am günstigsten seien Campingplätze in der Eifel (38 Euro), am teuersten am Mittelrhein (44 Euro), meldet der ADAC. Wer sparen wolle, könne auf die Nebensaison ausweichen. Hier seien die Kosten um durchschnittlich drei Prozent geringer als in der Hauptsaison.