Ladendiebstähle und Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale zwei Ladendiebstähle sowie zwei Diebstähle aus Fahrzeugen im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 10.3.2026 wurde der Polizei ein Einbruch in ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Hosingen, bei dem ersten Informationen zufolge ein bis dato unbekannter Täter ins Innere gelangte und eine Brieftasche entwendete.

In der Nacht zum 11.3. wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Avenue Jean-Pierre Pescatore in Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem sich ersten Informationen nach ein Täter Zugang zum Inneren verschaffte und u.a. einen Rucksack entwendete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Morgen des 10.3. wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in der Rue du Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Der mutmaßliche Täter versuchte dabei, Kopfhörer zu entwenden. Dieser konnte umgehend vom Sicherheitspersonal gestellt werden. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort, das Diebesgut wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am späten Abend des 10.3. wurde ein Diebstahl mittels Einbruchs in ein Geschäft in der Rue Jean Origer im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach zwei Männer mehrere Flaschen Alkohol entwendeten. Eine Polizeistreife konnte einen der Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Bei diesem konnte das Diebesgut sowie ein Schraubenzieher sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Mann festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)