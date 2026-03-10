Kettenreaktion an Ampelkreuzung: Crash von zwei Streifenwagen und Roller

LUDWIGSHAFEN – Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15 Uhr an der Kreuzung Adlerdamm und Saarlandstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung der Polizei.

Zwei Funkstreifenwagen befanden sich mit Sondersignalen auf dem Weg zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand. Beim Versuch, eine rote Ampel nach links in den Schänzeldamm zu überqueren, kam es zu einer folgenschweren Fehleinschätzung im dichten Kreuzungsverkehr.

Unfallhergang und Kettenreaktion der Fahrzeuge

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Horn befuhr ein 66-jähriger Kleinkraftradfahrer die Kreuzung bei Grünlicht. Der Fahrer des ersten Polizeifahrzeugs bemerkte den Rollerfahrer und leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Der unmittelbar nachfolgende zweite Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf das vorausfahrende Dienstfahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der erste Wagen in den Fahrweg des Rollerfahrers geschoben, was zur unvermeidbaren Kollision führte.

Medizinische Versorgung und polizeiliche Bilanz

Der 66-jährige Rollerfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die beteiligten Polizeibeamten blieben bei dem Vorfall nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Beweisaufnahme teilweise gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Verschuldensgrad und zum entstandenen Sachschaden wurden umgehend eingeleitet.