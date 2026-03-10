Aufatmen in Aach: Vermisste 13-Jährige wohlbehalten angetroffen

AACH. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei am 6. März, dass die 13-jährigen Noelle-Julie K., die seit Dienstag, 3. März 2026, aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Aach vermisst wurde.

Die Jugendliche habe die Einrichtung gegen 13.30 Uhr verlassen und sei seitdem nicht zurückgekehrt, hieß es in einer Mitteilung. Nun gibt es in der Sache gute Neuigkeiten: Wie das Polizeipräsidium Trier am heutigen Dienstagmorgen mitteilt, konnte 13-Jährige aus gestern durch Polizeikräfte im Raum Zweibrücken angetroffen und wohlbehalten zurück in die Jugendhilfeeinrichtung in Aach verbracht werden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)