Vater mit Hammer und Messer brutal attackiert – Sohn verurteilt

FRANKENTHAL – Er attackierte seinen Vater nach Ansicht des Gerichts nachts mit Hammer und Messer: Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ist ein 18-Jähriger in Frankenthal zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

Das Landgericht der pfälzischen Stadt habe die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, teilte eine Justizsprecherin mit. Die Bewährungszeit betrage drei Jahre.

Angriff im Schlafzimmer

Die Tat hatte sich im August 2025 im Schlafzimmer des Vaters in Frankenthal ereignet. Das Opfer erlitt den Ermittlungen zufolge sieben blutende Kopfverletzungen und eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Unterarm. Trotz Verletzungen hatte es der Vater geschafft, den Sohn zu entwaffnen und das Haus zu verlassen.