Saarland: Betrunkener 17-Jähriger kracht mit Auto von Eltern in Werbetafel

SAARBRÜCKEN. Am heutigen Samstag, dem 7.3.2026, befuhr ein 17-Jähriger aus Saarbrücken gegen 3.15 Uhr die Theodor-Heuss-Straße vom Winterberg aus kommend. Kurz vor der Einmündung zum Kreisverkehr in der Julius-Kiefer-Straße kam er mit dem Auto seiner Eltern aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Er durchfuhr einen Grünstreifen und kollidierte mit einer Werbetafel, die durch den Aufprall vollständig zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Den Jugendlichen, der sowohl unter dem Einfluss von Alkohol stand als auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. Er wurde im Anschluss an die Blutprobe bei der Polizei von seinen Eltern abgeholt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)