Spiel-Saison auf dem Trierer Kornmarkt startet: Kinderaktionen beginnen am 19. März

TRIER. Gute Nachrichten für Familien: Auf dem Trierer Kornmarkt startet bald wieder die beliebte Kornmarkt-Spielaktion. Ab Donnerstag, 19. März 2026, verwandelt sich der Platz der Kinderrechte bis Ende Oktober erneut regelmäßig in eine große, kreative Spielfläche für Kinder.

Immer donnerstags von 14 bis 17 Uhr sind Kinder, Familien und Interessierte eingeladen, gemeinsam zu spielen, zu basteln und neue kreative Themen zu entdecken.

Bunte Spielaktionen mitten in der Innenstadt

Die mobile Spielaktion bringt wöchentlich neue Ideen, Materialien und Themen mit auf den Kornmarkt. Ziel ist es, Kindern in der Innenstadt einen offenen und kostenlosen Spielraum zu bieten.

Zum Auftakt der Saison steht die Veranstaltung unter dem Motto: „Die Bühne gehört uns!“ Die offizielle Saisoneröffnung beginnt am 19. März um 14 Uhr.

Jeden Donnerstag Spielspaß für Kinder

Die Aktion richtet sich an Kinder und Familien aus Trier und der Region. Ob Ferienzeit oder ganz normaler Donnerstag: Der Kornmarkt soll wieder regelmäßig zu einer bunten Spielwiese mitten in der Innenstadt werden.

Organisiert werden die Kornmarktaktionen von der mobilen Spielaktion Trier.

Erste Themen der Saison

Auch für die ersten Wochen stehen bereits kreative Programmpunkte fest:

19. März: Die Bühne gehört uns

26. März: Einmal alles anders

02. April: Gehüpft wie gesprungen

09. April: Kunterbunte Kunstausstellung

16. April: Murmellabyrinth

23. April: Zauberhafte Zirkuszeit

Jede Woche steht dabei ein neues Spiel- oder Kreativthema im Mittelpunkt.

Kostenloses Angebot für Familien

Die Kornmarktaktionen sind kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich. Familien können einfach vorbeikommen und mitmachen.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.kornmarktaktionen.de