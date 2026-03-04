Tragisches Ende nach Sturz in die Nahe: Leiche von 63-Jährigem gefunden

Großangelegte Suchaktion mit über 100 Einsatzkräften blieb zunächst erfolglos – nun Gewissheit im Fall von Bad Sobernheim.

BAD SOBERNHEIM / BAD KREUZNACH. Fünf Wochen nach einem tragischen Unfall im Industriegebiet von Bad Sobernheim ist die Leiche eines 63-jährigen Mannes in der Nahe entdeckt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Bad Kreuznach.

Sturz bei Reinigungsarbeiten

Der Mann war Ende Januar bei Reinigungsarbeiten in die Nahe gestürzt. Aufgrund der winterlichen Temperaturen und der starken Strömung galt die Situation bereits kurz nach dem Vorfall als äußerst kritisch.

Großangelegte Suchaktion mit über 100 Kräften

Unmittelbar nach dem Unfall startete eine umfangreiche Rettungs- und Suchaktion. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren beteiligt.

Zum Einsatz kamen unter anderem:

Taucher

Strömungsretter

Drohnen

Feuerwehr und Polizei

Trotz mehrstündiger Suche blieb die Aktion zunächst ohne Erfolg. Angesichts des eiskalten Wassers und der Witterungsbedingungen wurden die Überlebenschancen bereits damals als sehr gering eingeschätzt.

Jetzt Gewissheit

Nun wurde die Leiche des 63-Jährigen im Fluss entdeckt. Weitere Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.

Die Ermittlungen der Polizei sind damit weitgehend abgeschlossen.