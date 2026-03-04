Aufwertung des Viehmarktplatzes: Drei Szenarien vorgestellt — Minimal, Klima, Freizeit

TRIER. Der Viehmarktplatz wird als einer der zentralen Plätze in Trier über das Jahr hinweg nur zeitweise genutzt und gilt als Hitzehotspot. In den vergangenen Jahren wurde von Bürgerinnen und Bürgern sowie aus der Politik immer wieder angeregt, den Viehmarktplatz in Trier aufzuwerten.

Der Stadtrat hat die Stadtverwaltung daher im Frühjahr 2025 beauftragt, ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept für den Viehmarkt zu entwickeln. Ziel ist es, ihn stärker zu begrünen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und den Platz attraktiver zu machen. Das Innenstadtmanagement, unter Federführung von Dezernent Ralf Britten, beauftragte daraufhin das Planungsbüro over and odd aus Mannheim. Das Büro erarbeitete drei unterschiedliche Entwürfe mit verschiedenen Szenarien und Nutzungsmöglichkeiten.

Dazu setzte sich das Büro im Vorfeld in vier Workshops mit den verschiedenen Bedürfnissen und Ansprüchen der Nutzer des Viehmarktplatzes auseinander. An den Workshops nahmen unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Trier Tourismus und Marketing GmbH und der City-Initiative Trier sowie Marktbeschicker, Gastronomen und Vertreter der Messen teil. Die Finanzierung der Untersuchung und der Ausarbeitung erfolgte zu 90 Prozent aus Mitteln des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

Das Ergebnis stellte Innenstadt-Dezernent Britten nun vor: Herausgekommen sind drei Entwürfe, die unterschiedliche Szenarien und Nutzungsmöglichkeiten für den Viehmarktplatz zeigen. „Ist der Viehmarkt sinnvoll genutzt? Was wollen wir für den Platz und was können wir uns dafür vorstellen?“ Das seien laut Britten die Fragen, mit denen man sich nun beschäftigen müsse.

Das erste Szenario heißt „Minimal-Szenario“. Hier werden am wenigsten Eingriffe durchgeführt. Das Szenario lässt ausreichend Platz für die Nutzung durch den Wochenmarkt und die Messen auf dem Viehmarktplatz. Durch kleine Maßnahmen werden frische Akzente gesetzt und bisherige Nutzungen neu geordnet, ohne diese in ihrer Wirksamkeit einzuschränken. Der Fokus liegt hier vor allem auf der Aufwertung und der kleinteiligen Erweiterung des vorhandenen Mobiliars durch mobile Sitz- und Begrünungselemente. Diese ergänzen den Wochenmarkt, funktionieren auch autonom und sind so platziert, dass die Messe uneingeschränkt stattfinden kann. Durch weitere kleine Ergänzungen, wie beispielsweise einen Bücherschrank und eine Tischtennisplatte, können neue Nutzungsformen etabliert werden, die die Aufenthaltsqualität erhöhen.

Im zweiten Szenario, dem „Klima-Szenario“, liegt der Fokus auf der Klimafolgenanpassung mithilfe von größeren Begrünungselementen, Wasserspielen und neuen schattigen Orten. Diese funktionieren sowohl im Zusammenspiel mit dem Wochenmarkt als auch alleinstehend.

Der größere Eingriff lässt die Nutzung durch den Wochenmarkt weiterhin uneingeschränkt zu, die Messen können in ihrer heutigen Form nicht oder nur deutlich eingeschränkt stattfinden. Durch die Neuordnung und Aufwertung der Gastronomieflächen sowie weitere Freizeitelemente – wie zum Beispiel eine Boulebahn – wird nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern auch die Attraktivität der Gastronomie am Viehmarkt erhöht.

Neben der Aufwertung durch mehr Grün und Sitzmöglichkeiten liegt die Förderung von lokaler Kultur und individueller Freizeitaktivitäten im Fokus des „Freizeit-Szenarios“.

Der Wochenmarkt bleibt uneingeschränkt erhalten, die Messen können in ihrer heutigen Form jedoch nicht mehr stattfinden. Das Herzstück bildet eine neu eingefasste Fläche für Aktionen, die den Platz neu belebt und seine „Formsprache“ weiterhin behält. Eine direkt angrenzende Litfaßsäule kann die hier stattfindenden und weitere Veranstaltungen bewerben. Die Gastronomie erhält – neben der generellen Neuordnung – ein überarbeitetes Terrassenkonzept. Durch die angrenzende Freizeitfläche mit größeren Spielelementen und Begrünung wird auch hier die Aufenthaltsqualität und Attraktivität erhöht.

Britten betonte bei der Vorstellung, dass die Szenarien als Vorschläge zu verstehen seien und einzelne Maßnahmen auch austauschbar wären.

Bevor die politischen Gremien über die drei Entwürfe beraten, möchte die Verwaltung ein Stimmungsbild der Trierer Bürgerinnen und Bürger einholen. Das Stimmungsbild ist Teil der Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat. Dazu können alle interessierten Personen auf der städtischen Bürgerbeteiligungsplattform mitgestalten.trier.de für ihr favorisiertes Szenario abstimmen. Auf der Plattform werden die drei Szenarien mit ihren Abwägungen ausführlich vorgestellt. Bis zum 3. April kann man auf der Projektseite abstimmen: https://mitgestalten.trier.de/umnutzung-viehmarktplatz. (Quelle: dpa)