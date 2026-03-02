Lebensretter: Zwei neue automatisierte externe Defibrillatoren für Saarburg

SAARBURG – Die Stadt Saarburg baut die lebensrettende Infrastruktur im Stadtgebiet aus. Über den Verein Region der Lebensretter wurden zwei Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) angeschafft.

Diese wurden nun am Bahnhof Ost (Bike-and-Box-Station) und am Parkplatz Heckingstraße in der Innenstadt installiert.

Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod zählt jede Sekunde. Um das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes so kurz wie möglich zu halten, investiert die Stadt Saarburg in die flächendeckende Verfügbarkeit von externen Defibrillatoren.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Region der Lebensretter kommen nun zwei AEDs hinzu, die wichtig für Bürgerinnen und Bürger, Touristen und Pendler sind. Die Initiative zur Anschaffung ging vom Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Saarburg und beiden Fraktionen des Stadtrates der Stadt Saarburg aus.

Die beiden neuen Geräte sind an hochfrequentierten Punkten im öffentlichen Raum angebracht:

Bahnhof Ost: Direkt an der modernen „Bike and Box“-Station, um Reisende und Radfahrer abzusichern

Direkt an der modernen „Bike and Box“-Station, um Reisende und Radfahrer abzusichern Parkplatz Heckingstraße: zentraler Knotenpunkt für Besucher der Innenstadt und Anwohner

Beide Standorte sind mit wetterfesten, beheizten Außenkästen ausgestattet, sodass die Geräte rund um die Uhr (24/7) einsatzbereit und für jedermann zugänglich sind.

Die Anschaffung wurde über den Verein Region der Lebensretter e.V. realisiert. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rettungskette durch ein intelligentes Ersthelfer-System zu optimieren. Über eine App werden registrierte, qualifizierte Ersthelfer, die sich zufällig in der Nähe eines Notfalls befinden, durch die Leitstelle alarmiert. Durch die neuen AED-Standorte finden diese Ersthelfer nun noch schneller die notwendige Technik vor, um bereits vor Eintreffen des Rettungswagens mit der Defibrillation zu beginnen. Dies steigert die Überlebenschancen der Betroffenen massiv.

Die Stadt Saarburg führt damit ihren Weg fort, den sie bereits im Rahmen der Herzwochen 2025 mit Partnern wie dem DRK, dem Kreiskrankenhaus und dem Landkreis Trier-Saarburg eingeschlagen hat. Stadtbürgermeister Andreas Reymann betont: „Jeder neue Defibrillator ist eine Versicherung für Leben. Wir wollen, dass Saarburg ein Ort ist, an dem im Notfall schnell und effektiv geholfen wird.“