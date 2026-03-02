DÜDELINGEN/LUXEMBURG – Am Abend des 28. Februar 2026 kam es in einer Wohnung in Dudelange zu einem schwerwiegenden Zwischenfall.

Ein Mann hatte im Verlauf einer häuslichen Auseinandersetzung eine Glastür zerstört und sich anschließend auf die Terrasse zurückgezogen. Dort hielt er eine Glasscherbe in der Hand und drohte den eintreffenden Einsatzkräften damit, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Die Polizei sicherte umgehend den Bereich ab.

Hinzuziehung der Spezialeinheit und Deeskalationsversuche

Da der Mann auf keine polizeilichen Anweisungen reagierte, wurde der Groupe de support opérationnel zur Unterstützung angefordert. Trotz intensiver Bemühungen der Beamten vor Ort konnte keine Kooperation des Mannes erreicht werden. Die Situation spitzte sich zu, als der Mann eine Gefahr für sich und unbeteiligte Dritte darstellte. Ein drohendes Eindringen in die Wohnräume zu einer weiteren Person machte ein schnelles Handeln erforderlich.

Überwältigung durch Distanzelektroimpulswerkzeug

Um eine weitere Eskalation und Verletzungen zu vermeiden, setzten die Beamten nach deutlicher Warnung einen Taser ein. Durch den gezielten Einsatz konnte die Person sofort immobilisiert und die gefährliche Scherbe ohne Gegenwehr sichergestellt werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur medizinischen und psychologischen Begutachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.