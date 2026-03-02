RLP: Großbrand zerstört Fitnessstudio – Schaden in Millionenhöhe

Erst brennt die Sauna, dann das ganze Fitnessstudio: Bei einem Großbrand in Neunkirchen-Wellesweiler entsteht ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe.

WELLESWEILER. Im Landkreis Neunkirchen ist am Abend ein Fitnessstudio ausgebrannt. Das Feuer startete während der Öffnungszeiten in der Sauna des Fitnessstudios, wie die Feuerwehr mitteilte. Die 18 Menschen, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude befanden, brachten sich selbst in Sicherheit. Verletzte gab es den Angaben zufolge keine.

Wegen einer Rauchgasdurchzündung – dabei entzündeten sich schlagartig die im Gebäude aufgestauten brennbaren und extrem heißen Brandgase – brannte schnell das ganze Gebäude, hieß es. Das Flachdach der Halle stürzte ein. Das Feuer griff auch auf ein Nebengebäude über, in dem unter anderem Autos gelagert sind, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht.

Der Schaden wird ersten Schätzungen zufolge im siebenstelligen Bereich vermutet, so der Sprecher. Insgesamt waren mehr als 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzuschalten. (Quelle: dpa)