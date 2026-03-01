Saarland: Abgeschlepptes Auto auf Autobahn gelassen — PKW donnert in Leitplanke

ST. INGBERT. Am 1.3.2026, gegen 1.45 Uhr, ereignete sich auf A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und St. Ingbert Mitte ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer schleppte hierbei mit seinem Fahrzeug einen grauen, unbeleuchteten Opel Astra auf der Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken.

Beide Fahrzeuge waren durch eine Abschleppstange miteinander verbunden. Ca. 500 Meter vor dem Rastplatz Kahlenberg löste sich die Abschleppstange des Gespanns. Der Opel Astra drehte sich auf der A6, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam am Fahrbahnrand der linken Fahrspur entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit und ließ den Opel unbeleuchtet und ungesichert auf der A6 zurück. Kurze Zeit später näherte sich ein weiteres Fahrzeug der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer konnte den auf der Überholspur stehenden Opel im letzten Moment erkennen und führte eine Vollbremsung durch. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der PKW kam wenige Meter vor dem Opel zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden an der Leitplanke und den PKW.

Zeugen des Vorfalls möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in

Verbindung setzen (Telefon: 06894-1090, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion St. Ingbert)