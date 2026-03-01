Fahrzeug kracht gegen Geländer am Bernkasteler „Gestade“ — Teilstück massiv verschoben

BERNKASTEL-KUES. Am Freitagnachmittag/-abend, 27.2.2026, geriet ein bisher unbekanntes Fahrzeug im Bereich des Bernkasteler „Gestades“ in Höhe der Hausnummer 1, stadteinwärts von Graach kommend, gegen das dort befindliche massive Geländer, welches den Gehweg am Gestade vom Moselparkplatz absichert.

Hierbei wurde ein Teilstück des Geländers massiv verschoben. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder Transporter gehandelt haben. Der Unfallzeitpunkt dürfte zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr liegen. Hinweise auf den noch unbekannten Verursacher der Fahrerflucht nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen (Telefon: 06531-9527-0). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)