Spektakulär! Juwelier-Raub mit Schuss – DNA überführt Täter nach 12 Jahren

Schuss auf Sicherheitsmann – versuchter besonders schwerer Raub statt Mordversuch

Bad Kreuznach. Mehr als zwölf Jahre nach einem spektakulären Überfall auf ein Juweliergeschäft in Bad Kreuznach ist nun ein Urteil gefallen: Das Landgericht verurteilte einen heute 38-jährigen Mann zu fünf Jahren Haft wegen versuchten besonders schweren Raubes.

Bei der Tat im August 2013 war auch ein Schuss gefallen – ein Sicherheitsmann wurde nur knapp verfehlt.

Schuss abgegeben – aber kein Tötungsvorsatz nachweisbar

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten ursprünglich auch versuchten Mord vorgeworfen und sechs Jahre Haft gefordert. Die Nebenklage – sie vertritt den Sicherheitsmann – plädierte sogar auf 13,5 Jahre Freiheitsstrafe.

Das Gericht sah es anders: Zwar sei die Schussabgabe bewiesen, ein gezielter Tötungsversuch habe jedoch nicht nachgewiesen werden können. Zudem blieb unklar, ob tatsächlich mit einer scharfen Waffe geschossen wurde.

Die Verteidigung hatte eine deutlich mildere Strafe von drei Jahren und sechs Monaten gefordert.

Überfall 2013: Täter flüchten ohne Beute

Mitte August 2013 soll der Angeklagte gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Komplizen das Juweliergeschäft überfallen haben. Dank des couragierten Eingreifens des Sicherheitsmanns flüchteten die Täter jedoch ohne Beute.

Am Tatort sowie im Fluchtwagen wurden DNA-Spuren gesichert – doch die Täter blieben zunächst verschwunden.

Festnahme nach fast zwölf Jahren in Österreich

Erst fast zwölf Jahre später kam Bewegung in den Fall:

Ein 2024 im Zusammenhang mit einem Betäubungsmitteldelikt erstelltes DNA-Profil führte die Ermittler auf die Spur des heute Verurteilten. Er wurde in Oberösterreich festgenommen.

Bereits 2017 war ein mutmaßlicher Hintermann wegen Beihilfe zum schweren Raub zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig. Der Angeklagte will nach eigenen Angaben keine Rechtsmittel einlegen. Staatsanwaltschaft und Nebenklage äußerten sich zunächst nicht zu möglichen weiteren Schritten.