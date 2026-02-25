Diebstahl, Sachbeschädigung, Brandstiftung: 14-Jähriger verhaftet

FRANKENTHAL – Die Polizei hat in Frankenthal einen 14-Jährigen wegen festgenommen, der für mehrere Straftaten verantwortlich sein soll.

Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte.

Der Jugendliche soll im Dezember und im Januar versucht haben, Autos aufzubrechen. Zudem soll er aus einem aufgebrochenen Auto einen Geldbeutel gestohlen haben. Auch der Diebstahl eines E-Scooters wird dem 14-Jährigen vorgeworfen. In einem weiteren Fall soll der Jugendliche ein Auto aus einer Kfz-Werkstatt gestohlen haben, damit davongefahren sein und den Innenraum des Fahrzeugs in Brand gesetzt haben.

Am vergangenen Freitag wurde der 14-Jährige dann erneut bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit zwei 21- und 22-jährigen Frauen auffällig. Dabei stellte die Polizei fest, dass gegen den Jugendlichen bereits ein Haftbefehl vorlag. Ermittelt wird wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen sowie Brandstiftung.