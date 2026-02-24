Frontalcrash bei Stetten: Feuerwehr befreit Schwerverletzte

Foto: Feuerwehr Ilbesheim

STETTEN – Eine 57-Jährige ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Stetten schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei stießen die beiden Wagen aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen.

Die schwer verletzte Frau wurde bei dem Unfall im Donnersbergkreis in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der ebenfalls 57 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich mit der Schwerverletzen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

