Ausfall von Bus und Bahn: Zweitägiger Warnstreik im ÖPNV auch im Saarland

SAARBRÜCKEN – Der bundesweite Warnstreik am Freitag und Samstag wird auch den ÖPNV im Saarland ausbremsen. Dort werde ab dem frühen Freitagmorgen voraussichtlich der Busbetrieb weitgehend zum Erliegen kommen, kündigte die Gewerkschaft Verdi an.

Aufgerufen zu der Arbeitsniederlegung, die bis zum Ende der letzten Schicht am Samstag dauern soll, sind demnach unter anderem Beschäftigte der Saarbahn, der Neunkircher Verkehrsgesellschaft, der Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis, der Völklinger Verkehrsbetriebe und der Verkehrsbetriebe Merzig-Wadern.

Verdi will mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Mit dem zweitägigen Warnstreik solle ein klares Signal an die Arbeitgeberseite gesendet werden, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, sagte Janosch Fegert, Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Busse und Bahnen bei Verdi. Es brauche spürbare Verbesserungen der Arbeitsbedingungen sowie eine angemessene Entgeltsteigerung angesichts der wachsenden Belastung im Arbeitsalltag und der wachsenden Anforderungen im öffentlichen Nahverkehr

In dem Tarifstreit hat es bisher zwei Verhandlungsrunden zwischen der Gewerkschaftsseite und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) gegeben. Zuletzt beklagten auch die Arbeitgeber den fehlenden Fortschritt bei den Verhandlungen.