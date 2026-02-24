Curvy Streetstyle in Trier: So kleidet sich die älteste Stadt Deutschlands modern  

Trier kennt jeder für die alten Römer, die Porta Nigra und das entspannte Urlaubsfeeling an der Mosel. Aber wer glaubt, dass wir hier modisch in der Antike feststecken, liegt absolut falsch. Gerade beim Thema Curvy Streetstyle hat sich in letzter Zeit richtig viel getan. Zwischen den historischen Mauern und coolen Events wie „Porta Hoch 3“ sieht man immer wieder: Stil hat absolut nichts mit der Kleidergröße zu tun. In diesem Artikel schauen wir uns mal an, wie kurvige Frauen in Trier ihre Outfits modern stylen und wo man in der City die besten Ecken für einen perfekten Streetstyle-Moment findet.

Kleiner Shopping-Tipp: Beratung in der Fleischstraße

Online-Shopping ist zwar praktisch, aber mal ehrlich: Nichts geht über das Gefühl, Stoffe anzufassen und eine ehrliche Meinung zu bekommen. Das ist in Trier gar nicht mehr so einfach. Wir alle haben ja mitbekommen, dass in letzter Zeit leider immer mehr Läden in der City dichtgemacht haben. Ob einzelne Stores in der Trier Galerie oder der schmerzhafte Leerstand von Galeria Kaufhof in der Fleischstraße und von Karstadt in der Simeonstraße: Das Gesicht der Innenstadt verändert sich gerade stark.

Umso schöner ist es, dass sich bewährte Anlaufstellen wie die Trierer Filiale von Ulla Popken weiterhin gut halten und eine feste Größe in der Fleischstraße bleiben. Wer nach den neuesten Trends für Kurven sucht, bekommt hier Inspiration und Kleidung, die wirklich für echte Körper gemacht ist.

Das Beste daran: Nach dem Shoppen seid ihr direkt mitten im Geschehen und könnt euer neues Outfit gleich bei einem Kaffee präsentieren, zum Beispiel im Café „Süß & Salzig“ in der Neustraße oder im „Leanis Café“ in der Viehmarktstraße.

Vom Palastgarten bis zur Porta: Hier entstehen die Trends

Streetstyle heißt ja eigentlich nur: Mode, die im Alltag super funktioniert, aber trotzdem zeigt, wer man ist. In Trier ist der Palastgarten im Frühling und Sommer quasi unser lokaler Laufsteg. Wenn die Leute von der Uni und der FH auf den Wiesen chillen, sieht man diesen tollen Mix aus gemütlich und schick.

Tipp für alle Curvy-Fashionistas: Layering ist euer bester Freund! Schnappt euch einen leichten Trenchcoat, kombiniert ihn mit einer gut sitzenden High-Waist-Jeans und ein paar cleanen Sneakern. Das ist der perfekte Look für einen Bummel am Kurfürstlichen Palais vorbei. Der offene Mantel streckt optisch ein bisschen, während die Jeans eure Kurven genau richtig betont, ohne dass es irgendwo zwickt.

Styling für die Party: Von Zurlauben bis zum Altstadtfest

Wir Trierer lieben unsere Feste, oder? Ob das riesige Altstadtfest, die maritime Stimmung beim Heimatfest in Zurlauben oder das gemütliche Olewiger Weinfest: Jedes Event braucht den passenden Look.

Das Outfit fürs Altstadtfest: Hier zählt vor allem Bequemlichkeit. Unser Kopfsteinpflaster und High Heels? Keine gute Idee. Setzt lieber auf stylische Plateau-Sneaker. Die schummeln ein paar Zentimeter dazu, sind aber super sicher. Ein schönes Midikleid mit einem Gürtel in der Taille zaubert eine tolle Silhouette und versprüht sommerliche Vibes! Kultur bei Porta Hoch 3: Wenn bei Porta Hoch 3 vor der Porta Nigra die Post abgeht, darf es ruhig mal ein bisschen rockiger sein. Eine coole Lederjacke über einem Maxikleid sieht einfach mega modern aus. Ein Abend im Theater Trier: Am Augustinerhof darf es etwas schicker zugehen. Curvy Streetstyle im Theater bedeutet: Ein edler Jumpsuit oder eine schmale Stoffhose kombiniert mit einem auffälligen Blazer. Das wirkt modern, selbstbewusst und ist trotzdem bequem genug für eine lange Aufführung.

Abends in der SWT Arena oder Europahalle: Bei Konzerten darf es ruhig ein bisschen mehr glitzern. Dunkler Denim zusammen mit einer schicken Bluse oder auffälligen Accessoires geht eigentlich immer. Triers Nachtleben – Ab in die Clubs : Wenn die Sonne untergeht, ziehen wir weiter in die Clubs. Ob rockig in der Luke oder ausgefallen im Metropolis , beim Feiern darf das Outfit funkeln! Ein angesagtes Oberteil in Metallic-Optik fürs Feiern im ehemaligen Forum oder ein Rock in Leder-Optik für die Luke, kombiniert mit bequemen Booties sind perfekt, um die Nacht durchzutanzen. Curvy Mode im Club heißt: Zeigt, was ihr habt, und fühlt euch wohl dabei!

Die Must-Haves für euren Trierer „Curvy Look“

Um den Style der Stadt einzufangen, braucht ihr gar nicht viel. Es kommt einfach auf die richtige Kombi an:

Coole Sneaker: Ohne die geht in unserer Fußgängerzone gar nichts!

Mut zur Farbe: Schwarz geht immer, klar, aber Trier verträgt Farbe. Ein kräftiges Blau oder ein warmes Terrakotta passen perfekt zu den alten Sandsteingebäuden.