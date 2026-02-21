Luxemburg: Ladendieb geht auf Besitzer los – Täter nach Verfolgungsjagd gefasst

ESCH-SUR-ALZETTE – Am Freitagmittag ereignete sich in Esch-sur-Alzette ein folgenschwerer Zwischenfall.

Gegen 12:30 Uhr entwendete ein mutmaßlicher Täter eine Flasche Alkohol in einem Geschäft in der Rue du Canal. Der Ladeninhaber bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Flüchtigen unmittelbar. Beim Versuch, das Diebesgut zurückzuerlangen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Verletzungen bei der Verfolgung des Täters

Der Tatverdächtige setzte sich massiv zur Wehr, um die Flucht fortzusetzen. Dabei wurde der Ladenbesitzer leicht verletzt. Trotz des Angriffs gelang es den Zeugen, eine präzise Täterbeschreibung abzugeben. Diese führte kurze Zeit später zu einem schnellen Fahndungserfolg der örtlichen Polizei. Im Bereich der Grand-Rue stellten die Beamten eine verdächtige Person.

Festnahme und gerichtliche Vorführung

Die Überprüfung der Personalien bestätigte den Verdacht der Einsatzkräfte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Festnahme des Mannes angeordnet. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verantworten. Der Beschuldigte wurde bereits einem Untersuchungsrichter vorgeführt, um über weitere Maßnahmen zu entscheiden.