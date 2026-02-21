Schnieder wirft Ampel wirtschaftsfeindlichen Kurs vor — Kritik an Klimaschutzgesetz

STUTTGART. Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat der Ampelregierung in Mainz eine wirtschaftsfeindliche Politik vorgeworfen. 2026 müsse ein Jahr des Aufschwungs werden, «das Jahr der Wirtschaftskraft», sagte Schnieder auf dem Bundesparteitag der CDU in Stuttgart.
«Diese Stärke hat die rheinland-pfälzische Landesregierung nicht», so Schnieder. Bei ganz schwierigen wirtschaftlichen Zahlen werde in Mainz ein «grün ideologisches Projekt, nämlich ein Landesklimaschutzgesetz 2040» durchgedrückt. «Das werden wir nach der Wahl in Rheinland-Pfalz wieder rückgängig machen», kündigte Schnieder für den Fall eines Sieges am 22. März an. Das Gesetz gibt das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 vor und damit fünf Jahre bevor das im Bund der Fall sein soll.
Auch von der SPD seien die falschen Töne zu hören, sagte Schnieder in Stuttgart. Die Sozialdemokraten sprächen von höheren Belastungen, von stärkeren Eingriffen, von Steuererhöhungsfantasien wie bei der Erbschaftsteuer. Das sei Gift bei der jetzigen Lage der Wirtschaft. (Quelle: dpa)
Wollen wir wirklich wieder alles zurückdrehen ,nicht in die Zukunft und für unsere Kinder investieren.
Wollen wir wieder abhängig von anderen werden , haben wir nichts gelernt in den letzten Jahren Herr Schnieder.
Sehen sie unsere Zukunft in alten Techniken die es zu beschützen gilt, keine Innovation mehr .
Sie propagieren den Zustand als man Benzin in der Apotheke kaufen musste, um Auto zufahren .
Machen sie konstruktive zukunftsgerichtete Vorschläge , nicht Vorschläge mit einer Halbwertszeit von wenigen Monaten wie ihr Bruder , die sind für unserer Land nicht gut , einfach gegen alles sein bringt nichts Herr Schnieder.