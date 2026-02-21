Die Pollen sind zurück: Hohe Belastung in RLP und Saarland erwartet

Taschentücher raus: Mit milderen Temperaturen fliegen die Pollen bald wieder im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Womit Allergiker jetzt rechnen müssen.

OFFENBACH. Wenn das nasse Wetter aufhört, kommen die Pollen wieder nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Das geht aus dem Pollenmonitor des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Aktuell sind Pollen von Hasel und Erle unterwegs.

Durch das nasskalte Wetter sei die Pollenkonzentration zuletzt auf einem sehr niedrigen Wert gewesen. «Das ist eigentlich typisch für die Jahreszeit», sagt Gudrun Laschewski, Medizin-Meteorologin beim DWD.

Kommende Woche wird es laut Prognose allerdings meist trocken und deutlich wärmer. Das heißt: starker Pollenflug, sagt Laschewski. «Dienstag und Mittwoch ist dann zu erwarten, dass die Pollen so richtig in Gang kommen und man dann auch hohe Belastungen von Hasel- und Erlenpollen erwarten kann.»

Mehr Pollen in den milden Regionen

Sehr interessant seien dabei die großen regionalen Unterschiede, erklärt Matthias Werchan, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst.

Während im Saarland und in Rheinland-Pfalz die Hasel schon voll blühe und auch die Erle anfange, habe sich weiter nördlich in Deutschland deutlich weniger getan. «Das ist schon sehr ungewöhnlich dieses Jahr, dass es so lange andauernd eine Art Grenzsituation gibt, wo der Entwicklungsfortschritt der Pflanzen so unterschiedlich ist.»

Heute vor zwei Jahren seien deutschlandweit schon zwei Drittel der Erlenpollen geflogen, dieses Jahr seien es erst die ersten zehn Prozent, sagt der Landschaftsökologe.

«Pollenflugfreie Zeit endet jetzt praktisch»

Trotz der Verzögerung wegen der Kälte sollten sich Allergiker auf eine erhöhte Belastung einstellen. «Wenn es dann wieder kühler wird, wird der Pollenflug auch wieder etwas schwächer, aber die Pollen sind jetzt einfach da. Diese pollenflugfreie Zeit, die endet jetzt praktisch in ganz Deutschland.»

Laut Werchan reagieren besonders viele Menschen auf Hasel- und Erlenpollen, häufig in Kombination mit einer Birkenallergie. Die Hasel sei in diesem Jahr sehr früh gestartet, die Pollen fliegen demnach mit Unterbrechungen schon seit Nikolaus. Bis Birke und Esche im Frühjahr dazukommen, werde es jedoch noch etwas dauern. (Quelle: dpa)