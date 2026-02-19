VG Konz: Starkregenvorsorge wird optimiert — Einlassbauwerke sollen verbessert werden

KONZ. Wer in diesen Tagen an Bächen oder in Weinbergen in der VG Konz spazieren geht, begegnet an einigen Stellen wahrscheinlich schwerem Gerät. Denn an Bachverrohrungen und Entwässerungsgräben führen Bagger zurzeit Vorbereitungen für die Optimierung der Starkregenvorsorge durch.

Konkret geht es dabei um sogenannte „Einlassbauwerke“. Durch diese technischen Anlagen, die meist aus Beton sind, fließt das Regenwasser in die Kanäle. Gitter an den Bauwerken verhindern, dass Treibgut oder Geröll die Kanäle verstopft. Kurz gesagt: die Bauwerke verringern die Gefahr von Überflutungen.

Im Rahmen der Umsetzung des Hochwasser- und Starkregenkonzeptes werden nun 19 dieser Einlassbauwerke optimiert. Die meisten Anlagen stammen aus den 70er-Jahren und funktionieren bei normalen Regenfällen. Doch aufgrund immer häufigerer Starkregenereignisse und Sturzfluten müssen die Bauwerke und ihr Umfeld an neuralgischen Stellen auf größere Regenwassermengen ausgelegt werden.

In den kommenden Wochen werden zunächst Tiefbauarbeiten an den entsprechenden Stellen durchgeführt. Mal wird z.B. der Ablaufwinkel eines Wirtschaftsweges so angepasst, dass Regenwasser besser in die Entwässerungsrinnen geleitet wird. An anderen Standorten wird Platz geschaffen, der für den späteren Einbau größerer, teils dreidimensionaler Bauwerke nötig ist.

Die Arbeiten rund um die Einlassbauwerke finden in allen Ortsgemeinden der VG Konz statt. Die Kosten für die Optimierungen liegen bei rund 180.000 Euro bei einem Förderanteil von 60 Prozent. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)