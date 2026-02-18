Vulkaneifel: Dreister Schmuckraub durch falsche Spendensammlerinnen

DAUN – Am Montagmittag, den 16. Februar, ereignete sich in der Prümer Straße in Daun ein Diebstahlsdelikt zum Nachteil eines älteren Mitbürgers.

Zwei Frauen gaben vor, für einen wohltätigen Zweck Spenden zu sammeln. Nachdem der Hausbewohner ihnen Zutritt gewährt hatte, nutzten sie die Situation für eine koordinierte Straftat aus. Während ein Gespräch zur Ablenkung diente, durchsuchte die zweite Person unbemerkt das Anwesen nach Wertsachen.

Beuteschaden und Täterbeschreibung

Die Täterinnen entwendeten nach ersten Schätzungen Schmuck im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Das Opfer bemerkte das Fehlen der Gegenstände erst nach dem Verlassen der Frauen. Die Gesuchten werden als 20 bis 30 Jahre alt mit schwarzer Kleidung und schwarzem Haar beschrieben. Die Polizei geht davon aus, dass die Frauen gezielt nach Gelegenheiten für diesen sogenannten Trickdiebstahl suchten.

Ermittlungsbehörden bitten um Mithilfe der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Bearbeitung des Falls übernommen. Besonders wichtig für die Ermittler sind mögliche Videoaufnahmen von privaten Überwachungsanlagen oder Fahrzeugkameras aus dem Bereich der Prümer Straße.

Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Identität der Frauen nehmen die Kriminalpolizei Wittlich oder die Polizeiinspektion Daun jederzeit entgegen. Die Polizei rät zudem zu erhöhter Vorsicht bei unbekannten Personen an der Haustür.