Vor der Landtagswahl: Merz kommt am Aschermittwoch nach Trier

In gut vier Wochen wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die CDU bekommt nun Unterstützung vom Kanzler.

TRIER. Bundeskanzler Friedrich Merz kommt zum politischen Aschermittwoch (ab 17.30 Uhr) nach Trier. Mit einer Rede bei einer CDU-Veranstaltung will er der Partei in Rheinland-Pfalz Rückenwind für die bevorstehende Landtagswahl geben.

Auch der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU, Gordon Schnieder, wird eine Rede halten. In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Die CDU hofft, die Mainzer Staatskanzlei nach Jahrzehnten in SPD-Hand zurückzugewinnen. Die Sozialdemokraten regieren das Land seit 1991.

Die Veranstaltung der CDU Rheinland-Pfalz in der Europahalle in Trier ist nach eigenen Angaben bereits seit vergangener Woche ausgebucht. Erwartet werden demnach mehr als 1.100 Teilnehmer. (Quelle: dpa)