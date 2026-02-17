Tierischer Notfall: Polizei rettet Greifvogel auf Autobahn

WORMS – Für die Rettung eines verletzten Greifvogels auf der Autobahn 61 hat die Autobahnpolizei kurzerhand eine Spuckschutzhaube zweckentfremdet.

Die Beamten fanden das Tier zusammengekauert auf dem Standstreifen zwischen der Abfahrt Worms und dem Parkplatz Erpelrain, wie die Polizei mitteilte.

Mithilfe besagter Spuckschutzhaube, die normalerweise bei aggressiven Personen eingesetzt werde, hätten die Polizisten das Tier vorsichtig einsammeln können. Auf der Wache sei der kleine Sperber dann vom Naturschutzbund in Obhut genommen worden.