Medizinischer Notfall: 73-Jähriger verursacht Unfallserie

ENKENBACH-ALSENBORN/FISCHBACH – Am Montagmittag ereignete sich im Bereich Fischbach (Landkreis Kaiserslautern) eine besorgniserregende Serie von Verkehrsunfällen.

Ein 73-jähriger Autofahrer kollidierte zunächst mit einer Verkehrsinsel und touchierte eine Schutzplanke. In der Folge geriet sein Fahrzeug in den Gegenverkehr, wodurch ein Linienbus zu einem riskanten Ausweichmanöver gezwungen wurde, um eine Kollision zu vermeiden.

Frontalzusammenstoß fordert drei Leichtverletzte

Das Ende der Fahrt ereignete sich am Verkehrskreisel in Richtung Alsenborn. Dort steuerte der Senior seinen Wagen in die falsche Ausfahrt und stieß frontal mit einem BMW zusammen. Sowohl der 73-Jährige als auch die beiden Insassen des BMW erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und transportierte alle Beteiligten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

Ermittlungsstand und Zeugensuche der Polizei

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet eine medizinische Ursache für das Fahrverhalten des Mannes. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Der Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Fahrstil des silbergrauen Seat Ibiza machen können, werden gebeten, sich telefonisch zu melden.