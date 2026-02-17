Kreis Bernkastel-Wittlich: Achtung Amphibienwanderung beginnt! Kröten, Frösche, Molche haben Vorfahrt

WITTLICH – Ungewiss bleibt, ob der Winter mit Schnee und eisigen Temperaturen jedes Jahr unsere Region erreichen wird. Aber auf etwas ist Verlass – pünktlich mit ansteigenden Nachttemperaturen und feuchten Witterungsverhältnissen beginnt die jährliche Laichwanderung von Kröten, Fröschen und Molchen. Der Kreis Bernkastel-Wittlich macht in einer Mitteilung auf Gefahren und die Schutzmaßnahmen aufmerksam.

Die Tiere, die den Winter eingegraben im Waldlaub und in Erdhöhlen verbracht haben, warten auf den richtigen Zeitpunkt, ihre Wanderung zum Laichgewässer zu beginnen. Milde Nachttemperaturen über fünf Grad Celsius und feuchte Witterung sind ideale Voraussetzungen für den Beginn dieser Reise. Allerdings kann die Wanderung durch die zahlreichen Nächte mit Niedrigtemperaturen immer wieder zum Erliegen kommen.

Kröten sind ortsgebunden. Zur Laichablage kehren sie stets in das Gewässer zurück, in dem sie geboren wurden. Dabei legen die Kröten bis zu vier Kilometer zurück. Auf vielen Straßen schweben sie dabei jedoch in Lebensgefahr und sind darauf angewiesen, dass ihnen bei der Überquerung geholfen wird.

Um Kröten und Molche bei ihrer Wanderung vor dem Verkehrstod zu bewahren, haben sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich die Naturschutzverbände und zahlreiche freiwillige Helfer dem Schutz der Amphibien angenommen. Sie stellen Schutzzäune auf, die verhindern, dass die Kröten auf ihrem Weg zu den Laichgewässern nicht unter die Räder kommen. Die Tiere laufen an den Zäunen entlang und fallen in die alle 20 Meter eingegrabenen Eimer. Hier werden sie von den Helfern geborgen und über die Straße getragen.

Diese mühevolle Arbeit können die Autofahrer unterstützen, indem sie die betroffenen Straßenabschnitte, insbesondere während der Dämmerung und den Nachtstunden, meiden oder zumindest langsam fahren und auf Helfer und Hinweisschilder achten.

Auf folgenden Straßenabschnitten ist im Landkreis in erhöhtem Maße mit Amphibienwanderungen zu rechnen:

B 49 zwischen Wittlich-Neuerburg und Bausendorf

L 34 bei Eisenschmitt-Eichelhütte

L 47 zwischen Osann-Monzel und Klausen

L 55 zwischen Bombogen und Ürzig

L 60 und K 13 zwischen der Ortslage Landscheid und Gut Heeg

K 21 zwischen Wittlich und Plein

K 29 am Lenzenhaus in Richtung Holzmaar

K 45 zwischen Bergweiler und Hupperath

K 87 zwischen Brauneberg und Burgen

K 93 zwischen Monzelfeld und Ortsteil Annenberg

K 105 zwischen Wederath und Kommen

K 118 zwischen Deuselbach und Morscheid-Riedenburg in der Talsenke zwischen Kochs- und Bauernmühle

K 135 zwischen Bengel und Kröv.