Pkw kracht in Linienbus: Auffahr-Crash bei Wincheringen mit einem Verletzten

WINCHERINGEN – Am heutigen Dienstagmittag, 17.02.26, ereignete sich auf der Landesstraße 134 ein folgenschwerer Auffahrunfall.

Gegen 12.20 Uhr musste ein Linienbus, der ohne Passagiere in Richtung Wincheringen unterwegs war, seine Geschwindigkeit reduzieren. Ein nachfolgender PKW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und kollidierte mit dem Heck des Busses.

Schnelle Hilfe durch grenzüberschreitenden Rettungsdienst

Aufgrund der Erstmeldung wurde ein luxemburgischer Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert. Der Pilot landete die Maschine sicher auf der Fahrbahn, damit die medizinische Crew den leicht verletzten Autofahrer sofort stabilisieren konnte. Nach der Versorgung vor Ort erfolgte der Transport des Mannes in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung.

Ermittlungen und zeitweise Vollsperrung

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L 134 zwischen Bilzingen und Wincheringen in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und koordinierte die Umleitungen. Da der Bus keine Fahrgäste beförderte, blieb der Fahrer des Busses nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.