Drei Messer und Schlagstock im Auto: Bundespolizei greift bei Grenzkontrolle zu

27-Jähriger auf der A60 bei Steinebrück kontrolliert – Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

EIFEL. Bei einer Grenzkontrolle auf der A60 bei Steinebrück hat die Bundespolizei am Sonntagmorgen mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Ein 27-jähriger Deutscher führte nach Angaben der Behörden drei Messer sowie einen Teleskopschlagstock mit sich.

Der Mann war zuvor aus Belgien kommend in das Bundesgebiet eingereist.

Kontrolle auf der Autobahn

Im Rahmen der derzeit durchgeführten Grenzkontrollen überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei das Fahrzeug des 27-Jährigen.

Dabei fanden die Beamten:

zwei klassische Einhandmesser

ein sogenanntes Karambitmesser

einen Teleskopschlagstock

Die Messer befanden sich laut Polizeiangaben in den Jackentaschen des Mannes. Der Schlagstock wurde in der Mittelkonsole des Pkw entdeckt.

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die sichergestellten Gegenstände wurden der zuständigen Waffenbehörde des Eifelkreises Bitburg-Prüm übergeben.

Weitere Angaben zu den Hintergründen der Mitführung oder möglichen Motiven machte die Bundespolizei zunächst nicht.

Hintergrund: Grenzkontrollen an der A60

Die Bundespolizei führt im Grenzbereich zu Belgien weiterhin verstärkte Kontrollen durch. Ziel ist unter anderem die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität sowie die Durchsetzung waffenrechtlicher Vorschriften.