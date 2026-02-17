Millionen-Umbau fast abgeschlossen: Zwei Trierer Schulen stehen vor Fertigstellung

Porta-Nigra-Förderschule zieht um – WC-Sanierung an der Kurfürst-Balduin-Realschule läuft noch bis Mai

TRIER. In Trier nähern sich zwei größere Schulbauprojekte dem Abschluss. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit informierte sich Bürgermeisterin Elvira Garbes gemeinsam mit Baudezernent Thilo Becker über den Stand der Arbeiten an der künftigen Porta-Nigra-Förderschule in Neu-Heiligkreuz sowie an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Trier-West.

Im Fokus stehen technische Modernisierungen, Brandschutzmaßnahmen und die Verbesserung der Infrastruktur.

Porta-Nigra-Förderschule: Umzug nach Neu-Heiligkreuz geplant

Das frühere Gebäude der Treverer-Schule in Neu-Heiligkreuz wird seit März 2025 umfassend saniert. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund drei Millionen Euro.

Hintergrund: Die Porta-Nigra-Förderschule kann ihr bisheriges Gebäude in der Engelstraße aufgrund baulicher Mängel nicht mehr nutzen. Der Umzug in die neu hergerichteten Räume ist für die Osterferien vorgesehen.

Umfang der Sanierung im Überblick:

Sanierung von 120 Räumen (ca. 4.500 m² Bruttogrundfläche)

Erneuerung von 14 WC-Anlagen mit 37 Toiletten und 24 Waschbecken

Installation von 15 Spülzeilen in Klassenräumen

Neues Trinkwassernetz

Modernisierung der Stromversorgung inklusive neuer Verteilungen

Energieeffiziente Beleuchtung mit Präsenzmeldern

Flächendeckendes IT-Netzwerk

Neue Brandmeldeanlage und brandschutztechnische Anpassungen

Erneuerung von rund 1.200 m² Deckenflächen (Akustik)

Neuanstrich von etwa 6.000 m² Wandflächen

Verlegung von rund 600 m² Fliesen

Einbau von 70 neuen Türen

Energetische Verbesserung durch neue Fensterverglasung

Neue Lüftungsanlagen für Ausgabeküche und Schwimmbad

Erneuerung der Glasfassade im Innenhof

Nach Angaben der Stadt konnte die Bauzeit mit rund einem Jahr vergleichsweise kurz gehalten werden.

Kurfürst-Balduin-Realschule: WC-Sanierung läuft noch

Parallel dazu wird an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus eine umfassende Toilettensanierung umgesetzt. Die Arbeiten laufen seit mehreren Monaten und sollen bis Mai 2026 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei rund 900.000 Euro.

Geplante Veränderungen:

Erhöhung der Toiletten/Urinale von 31 auf 34

Erhöhung der Waschbecken von 12 auf 14

Einrichtung einer barrierefreien Toilette

Installation automatischer Lüftungssysteme

Verwendung großflächiger Fliesen zur leichteren Reinigung

Umsetzung einheitlicher Ausführungsstandards gemäß städtischem Gesamtkonzept

Das Konzept wurde bereits an mehreren Trierer Schulen angewendet, darunter an den Grundschulen Keune, Matthias, Euren, Biewer und Ausonius sowie an der Nelson-Mandela-Realschule plus.

Hintergrund: Fokus auf Technik, Brandschutz und Standardisierung

Beide Projekte sind Teil einer längerfristigen Modernisierungsstrategie der Stadt Trier. Neben energetischen Verbesserungen stehen vor allem Brandschutz, technische Infrastruktur und standardisierte Bauweisen im Mittelpunkt.

Insbesondere die Toilettensanierungen folgen einem stadtweiten Konzept, das neben funktionalen Verbesserungen auch Vandalismus vorbeugen soll.