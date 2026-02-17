Millionen-Umbau fast abgeschlossen: Zwei Trierer Schulen stehen vor Fertigstellung

Porta-Nigra-Förderschule zieht um – WC-Sanierung an der Kurfürst-Balduin-Realschule läuft noch bis Mai
TRIER. In Trier nähern sich zwei größere Schulbauprojekte dem Abschluss. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit informierte sich Bürgermeisterin Elvira Garbes gemeinsam mit Baudezernent Thilo Becker über den Stand der Arbeiten an der künftigen Porta-Nigra-Förderschule in Neu-Heiligkreuz sowie an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Trier-West.
Im Fokus stehen technische Modernisierungen, Brandschutzmaßnahmen und die Verbesserung der Infrastruktur.
Porta-Nigra-Förderschule: Umzug nach Neu-Heiligkreuz geplant
Das frühere Gebäude der Treverer-Schule in Neu-Heiligkreuz wird seit März 2025 umfassend saniert. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund drei Millionen Euro.
Hintergrund: Die Porta-Nigra-Förderschule kann ihr bisheriges Gebäude in der Engelstraße aufgrund baulicher Mängel nicht mehr nutzen. Der Umzug in die neu hergerichteten Räume ist für die Osterferien vorgesehen.
Umfang der Sanierung im Überblick:
-
Sanierung von 120 Räumen (ca. 4.500 m² Bruttogrundfläche)
-
Erneuerung von 14 WC-Anlagen mit 37 Toiletten und 24 Waschbecken
-
Installation von 15 Spülzeilen in Klassenräumen
-
Neues Trinkwassernetz
-
Modernisierung der Stromversorgung inklusive neuer Verteilungen
-
Energieeffiziente Beleuchtung mit Präsenzmeldern
-
Flächendeckendes IT-Netzwerk
-
Neue Brandmeldeanlage und brandschutztechnische Anpassungen
-
Erneuerung von rund 1.200 m² Deckenflächen (Akustik)
-
Neuanstrich von etwa 6.000 m² Wandflächen
-
Verlegung von rund 600 m² Fliesen
-
Einbau von 70 neuen Türen
-
Energetische Verbesserung durch neue Fensterverglasung
-
Neue Lüftungsanlagen für Ausgabeküche und Schwimmbad
-
Erneuerung der Glasfassade im Innenhof
Nach Angaben der Stadt konnte die Bauzeit mit rund einem Jahr vergleichsweise kurz gehalten werden.
Kurfürst-Balduin-Realschule: WC-Sanierung läuft noch
Parallel dazu wird an der Kurfürst-Balduin-Realschule plus eine umfassende Toilettensanierung umgesetzt. Die Arbeiten laufen seit mehreren Monaten und sollen bis Mai 2026 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei rund 900.000 Euro.
Geplante Veränderungen:
-
Erhöhung der Toiletten/Urinale von 31 auf 34
-
Erhöhung der Waschbecken von 12 auf 14
-
Einrichtung einer barrierefreien Toilette
-
Installation automatischer Lüftungssysteme
-
Verwendung großflächiger Fliesen zur leichteren Reinigung
-
Umsetzung einheitlicher Ausführungsstandards gemäß städtischem Gesamtkonzept
Das Konzept wurde bereits an mehreren Trierer Schulen angewendet, darunter an den Grundschulen Keune, Matthias, Euren, Biewer und Ausonius sowie an der Nelson-Mandela-Realschule plus.
Hintergrund: Fokus auf Technik, Brandschutz und Standardisierung
Beide Projekte sind Teil einer längerfristigen Modernisierungsstrategie der Stadt Trier. Neben energetischen Verbesserungen stehen vor allem Brandschutz, technische Infrastruktur und standardisierte Bauweisen im Mittelpunkt.
Insbesondere die Toilettensanierungen folgen einem stadtweiten Konzept, das neben funktionalen Verbesserungen auch Vandalismus vorbeugen soll.