Fastenzeit: Merkel und Wulff halten Fastenpredigten in Maria Laach

Sieben Predigten, prominente Redner und Momente der Stille: Was erwartet Besucher bei den Fastenpredigten in der Benediktinerabtei?

MARIA LAACH. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff kommen zu Fastenpredigten in die Benediktinerabtei Maria Laach. Die Ex-Kanzlerin hält ihre Predigt am 4. März, Wulff folgt zwei Wochen später am 18. März.

Die Reihe der Predigten beginnt an diesem Aschermittwoch (17.30 Uhr) mit Pater Mauritius Wilde, wie die Abtei mitteilte. Der Aschermittwoch markiert im Christentum den Beginn der Fastenzeit, die 40 Tage bis Ostern dauert. «Fastenzeit heißt für mich: den inneren Lärm leiser stellen, damit hör- und wahrnehmbar wird, was neu werden will und wo der nächste Schritt liegt», sagte Pater Wilde laut Mitteilung der Abtei. «Innehalten ist die Voraussetzung dafür, Orientierung zu finden – persönlich und im Blick auf das Zusammenleben.»

Insgesamt wird es in den kommenden Wochen sieben Predigten geben, jeweils mittwochs um 17.30 Uhr, stets begleitet von Orgelmusik. Weitere Predigerinnen und Prediger sind der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, Pater Maximilian Krenn, Bruder Paulus Terwitte und die Präsidentin der Caritas Deutschland, Eva Maria Welskop-Deffaa. (Quelle: dpa)