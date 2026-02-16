++ Update: Frontalkollision auf der K6 – 8-jähriges Kind schwerverletzt +

TRIERWEILER/SIRZENICH – Wie die Polizeiinspektion Trier mitteilt, kam es am heutigen Montag, 16.02.26, gegen ca. 13.30 Uhr auf der K 6 zwischen Trierweiler- Sirzenich und Sirzenich zu einem Verkehrsunfall.

Ein 33 Jahre alter PKW Fahrer aus dem Kreis Trier- Saarburg befuhr die K 6 von Trierweiler- Sirzenich in Richtung Trierweiler. Im abschüssigen Straßenverlauf kam er vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal/seitlich mit einem entgegenkommenden PKW, der mit einer 45 jährigen Fahrerin und ihrem 8 jährigen Kleinkind besetzt war. Der PKW der 45 jährigen Fahrerin kam dadurch ebenfalls ins Schleudern, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Das 8- jährige Kleinkind wurde schwerverletzt und in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die 45 jährige Fahrerin und der 33 jährige Fahrer wurden ambulant versorgt. Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben.

Im Einsatz waren:

1 Rettungshubschrauber Luxemburg mit Notarzt, 1 Rettungswagen Welschbillig, 1 Rettungswagen Trier, die Feuerwehren der VG Trier- Land aus Newel, Sirzenich, Trierweiler, Udelfangen, Welschbillig mit Feuerwehreinsatzzentrale und Wehrleiter. Polizeiinspektion Trier mit 2 Streifen sowie das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier.