RLP: Rollstuhlfahrer aus Rollstuhl gezogen und mit Portemonnaie abgehauen

Ein Rollstuhlfahrer wird angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Als er helfen will, geht alles ganz schnell. Der Mann wird Opfer eines Raubes.

WORMS. Ein bislang Unbekannter hat in Worms einen Rollstuhlfahrer ausgeraubt. Der Rollstuhlfahrer sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei Worms mit. Der unbekannte Mann sei nach der Tat mit dem Portemonnaie des Mannes geflüchtet.

Der Täter soll das Opfer laut Beamten am Freitagmorgen im Bereich einer Bäckerei angesprochen und um Wechselgeld gebeten haben. Als der Rollstuhlfahrer der Bitte nachgekommen sei, habe der Mann ihn an der Jacke gegriffen und aus dem Rollstuhl gezogen. Nach dem Diebstahl des Portemonnaies sei er mit einem Auto davongefahren. Die Suche nach dem Täter dauere an, die Polizei ermittelt. (Quelle: dpa)